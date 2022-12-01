Байден допустил переговоры с Путиным при определенных условиях

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по итогам переговоров в Белом доме в четверг, 1 декабря, заявил, что в ближайшее время не планирует переговоров с Путиным, однако готов обсудить с ним возможность завершения боевых действий на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Байден сказал: «Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли».

Со своей стороны президент Франции Эммануюль Макрон заявил, что готов продолжить общаться с президентом России.

«Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным. Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей: так, например, я поговорю с ним о безопасности Запорожской АЭС», – заявил на совместной пресс-конференции в Белом доме французский лидер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в комментарии РИА Новости, что у Путина телефонного разговора с Макроном в рабочих планах пока нет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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