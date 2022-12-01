СМИ: Банкет Байдена и Макрона обойдется в полмиллиона долларов

Торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, запланированный на вечер четверга, 1 декабря, обойдется Белому дому порядка полмиллиона долларов, – сообщает CNN.

В сообщении на сайте телеканала говорится: «Последние данные, которые у нас есть, – это полмиллиона долларов. Данная сумма будет включать в себя не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренду посуды».

В свою очередь, французский телеканал BFMTV ранее сообщил, что в меню ужина лидеров двух стран входят омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, а также сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.

Вашингтон, Иван Бабурин

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