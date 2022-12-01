Россия испытала новую ракету системы ПРО

Министерство обороны России в четверг, 1 декабря, сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В сообщении на сайте оборонного ведомства говорится, что боевой расчет Воздушно-космических сил России выполнил испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«Пуск был совершен на полигоне Сары-Шаган ракетных войск стратегического назначения в Казахстане. Командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета системы ПРО подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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