Глава минобороны Латвии призвал выгнать телеканал «Дождь»*

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в пятницу, 2 декабря, призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь»*, чтобы они вернулись работать в Россию, – сообщают СМИ.

Своем микроблоге в Twitter Пабрикс написал: «Я считаю, что «Дождь»* должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание надо отобрать».

Позже глава латвийского минобороны добавил, что процесс отзыва разрешения на пребывание в Лавтии сотрудников телеканала «Дождь» уже начался.

«Мне сообщают, что процесс начался», – добавил комментарий министр обороны Латвии».

Ранее сегодня в Латвии телеканал «Дождь»* был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей». Нацсовет Латвии по СМИ заявил, что это уже второе нарушение за последнее время, и что после третьего лицензию могут аннулировать.

*Организация признана в России иностранным агентом

Рига, Иван Бабурин

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