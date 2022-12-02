Анкара призывает «некоторых» союзников убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме в пятницу, 2 декабря, заявил, что необходимо убедить некоторые страны Запада, не желающие прекращения конфликта, чтобы они способствовали переговорам Украины с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Чавушоглу сказал: «Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров с Россией. Сегодня это сделать будет сложнее, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию».

«Надеюсь, до весны мы будем иметь более четкую картину в вопросе организации условий для переговоров. Мы продолжим усилия в этом направлении», – заявил глава турецкого МИДа.

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»