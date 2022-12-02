Эрдоган в разговоре с Сунаком высказался за возобновление переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в пятницу, 1 декабря, высказался за скорейшее возобновление усилий для организации переговоров между Россией и Украиной, – сообщают СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции.

В сообщении по итогам состоявшихся переговоров лидеров двух стран говорится: «Президент Эрдоган подчеркнул, что скорейшее воссоздание основы для переговоров между Россией и Украиной будет отвечать интересам всех сторон».

«Реджеп Тайип Эрдоган и Риши Сунак обсудили двусторонние отношения, в том числе в области военной промышленности и торговли, региональные проблемы. Президент Эрдоган выразил надежду, что в отношениях двух стран – партнеров по НАТО будут господствовать здравомыслие и стратегическое видение» – говорится в релизе администрацию турецкого лидера.

Анкара, Иван Бабурин

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