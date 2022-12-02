СМИ: В Пентагоне готовятся обучать боевиков Киева ведению «более изощренных кампаний»

Высокопоставленные представители министерства обороны США уже несколько недель обсуждают план, цель которого – предоставление оружия Украине и существенное повышение ее боеготовности, сообщает в пятницу, 1 декабря, The Washington Post.



Американское издание пишет, что в Пентагоне захотели расширить подготовку украинских военных. Речь идет о «сотнях и даже тысячах украинских солдат, которые отправятся в Германию, где их научат ведению более изощренных военных кампаний против российской армии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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