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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 2 декабря 2022, 19:13 мск

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СМИ: В Пентагоне готовятся обучать боевиков Киева ведению «более изощренных кампаний»

Фото: glavcom.ua

Высокопоставленные представители министерства обороны США уже несколько недель обсуждают план, цель которого – предоставление оружия Украине и существенное повышение ее боеготовности, сообщает в пятницу, 1 декабря, The Washington Post.

Американское издание пишет, что в Пентагоне захотели расширить подготовку украинских военных. Речь идет о «сотнях и даже тысячах украинских солдат, которые отправятся в Германию, где их научат ведению более изощренных военных кампаний против российской армии».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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