«Израильский антинацистский фронт» в Тель-Авиве в пятницу, 2 декабря, провел общественную акцию «Аллея памяти», посвященную детям Донбасса, погибшим в результате действий Вооруженных сил Украины, – сообщает ТАСС.

Один из руководителей «Израильского антинацистского фронта» Борис Дрейцер в комментарии агентству сказал: «Митинг посвящен памяти детей и взрослых, которые в течение последних девяти лет уничтожались, уничтожаются и продолжают уничтожаться каждый день нацистским режимом Украины».

Как сообщает агентство, на площади Габима в центре Тель-Авива десятки участников акции пришли с флагами России, ДНР и ЛНР, Израиля. Израильтяне приносили свечи и детские игрушки. В ходе митинга также было зачитано обращение к властям Израиля с призывом не поставлять Украине оружие.

«Мы решили выйти сюда по одной простой причине – мы должны рассказать людям правду, потому что, к сожалению, на дороге правды стоит так много препон, ее невозможно услышать в иностранных СМИ, ее невозможно услышать в израильских СМИ, ее невозможно прочесть в соцсетях, поэтому мы решили выйти и, насколько хватит наших сил, сказать эту правду», – заявил Борис Дрейцер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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