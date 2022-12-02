Захарова о высылке «Дождя»* из Латвии: Предателей нигде не любят

«Предателей нигде не любят», – так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова решение латвийских властей о штрафе и призыв к высылке из страны телеканала «Дождь»*.

Напомним, ранее сегодня министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил: «Я считаю, что «Дождь»* должен уехать работать в Россию, а вид на жительство (его сотрудников) должен быть аннулирован. Мне сообщили, что процесс начался».



В своем Telegram-канале Захарова написала: «Ой, как нехорошо получилось. Ждем приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ».



Далее представитель российского МИДа отметила, что «не помогла Дождю* сдача Коростелева? Причем, надо было видеть, как его коллеги феерически слили. Супруга главного редактора Дождя*, она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелёв позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент.. Каминг-аут с размещением гей-символики анал тоже не спас? Вот это обидно, честное слово. Понимаю, что есть вариант конвертировать разноцветную Ж в «первый канал гендерных новостей». Но кого сейчас этим удивишь».



«Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят», – резюмировала российский дипломат.

*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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