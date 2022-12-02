Путин высоко оценил вклад «Росатома» в укрепление «ядерной триады» страны

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 15-летия «Росатома» заявил, что госкоропорация вносит огромный вклад в укрепление «ядерной триады» страны.

В своем поздравлении глава государства отметил, что «Росатом» вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей «ядерной триады», в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений, военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире».

«Обеспечение обороноспособности России – главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет «Росатом» полностью выполняет государственный оборонный заказ. Ядерный оружейный комплекс «Росатома» не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками», – заявил Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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