Байден просит у Конгресса дополнительно почти 40 миллиардов долларов для Украины

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 2 декабря, заявил, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан от имени Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом о выделении Украине дополнительных 37,7 миллиарда долларов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Господин Салливан был на этой неделе на Капитолийском холме для обсуждения наших дополнительных запросов, которые мы представили в конгресс на 37,7 миллиарда долларов, из которых 21 миллиард пойдет на содействие Украине в сфере безопасности. Белый дом рассчитывает получить дополнительные средства на поддержку Украины в противостоянии с Россией в рамках бюджета, который планируется утвердить до 16 декабря».

Следует отметить, что накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о предоставлении дополнительных 37 миллиардов долларов для Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

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