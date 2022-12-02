Госдеп: Вашингтон никогда не признает освобожденные Россией территории

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе телефонного брифинга в пятницу, 2 декабря, заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают территории, освобожденные российскими войсками в ходе специальной военной операции на Украине, – сообщают СМИ.

Комментируя возможность урегулирования кризиса вокруг Украины, Прайс сказал: «Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени. США готовы к контактам с Россией, в том числе на высшем уровне, но при условии, что Москва проявит настрой на подлинное урегулирование украинского конфликта. До сих пор все действия России говорили об обратном».

Кроме того, пресс-секретарь госдепа сказал, что заявленная накануне Джо Байденом возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным лежит исключительно в гипотетической плоскости.

«Мы все время ясно показывали, что сделаем все для завершения этого конфликта. Потенциальные дискуссии между президентом Байденом и президентом Путиным в настоящее время являются исключительно гипотетическими. Вашингтон не будет обсуждать изменение границ Украины», – заявил Прайс.

Напомним, накануне президент США Джо Байден сказал, что готов обсуждать с Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, однако не планирует этого делать в ближайшее время, так как сначала российский лидер должен принять определенные решения, которых пока Белый дом не видит.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»