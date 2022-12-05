Путин за рулем автомобиля проинспектировал отремонтированный после теракта Крымский мост

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря лично осмотрел восстановленную после теракта часть Крымского моста, проехав за рулем автомобиля, – сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, президент России не только осмотрел мост и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, но и проехал по мосту за рулем автомобиля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, сообщил: «Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению и дорожного полотна, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться.

Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России».

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел теракт путем подрыва грузового автомобиля, в результате чего было повреждено два пролета путепровода в одном направлении.

Симферополь, Иван Бабурин

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