Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГТБ и смены пола

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды – пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, – сообщается в понедельник, 5 декабря, в базе данных Госдумы.

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Теперь ЛГБТ-пропаганда полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, фильмах, рекламе.

Сообщается, что поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение.

Кроме того, отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних – ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ. Планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Также сообщается, что глава государства подписал закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Теперь Роскомнадзор сможет включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования. Он также получает право определять порядок мониторинга для выявления такой информации в интернете. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация.

Согласно новому закону, нельзя будет продавать товары, в том числе импортные, с информацией, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Параллельно другой федеральный закон, подписанный Путиным, вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении лиц любого возраста (а не только детей).

Москва, Иван Бабурин

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