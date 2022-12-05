Путин поручил к лету отремонтировать железнодорожную часть Крымского моста

Президент России Владимир Путин во время инспекции отремонтированной после теракта автомобильной части Крымского моста в понедельник, 5 декабря, поручил завершить работы по восстановлению железнодорожной части по Крымскому мосту к середине лета, – сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России о ходе ремонтных работ по восстановлению железнодорожной части Крымского моста и сказал, что «срок называют первое сентября, но посмотрим, где можно подсократить по срокам», на что Путин заметил: «Надо сократить... Хорошо бы во время летнего сезона работала (дорога, – прим.ред.), хотя бы в середине сезона».

В своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также написал: «Работы продолжим. Левая часть моста тоже пострадала. Ее работоспособность ограничена, по поручению президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста».

Симферополь, Иван Бабурин

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