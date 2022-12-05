Парламент Монголии принял решении ввести режим ЧП в столице страны

Великий государственный хурал (Парламент) Монголии в понедельник, 5 декабря, на внеочередном заседании поддержал инициативу правительства об объявлении чрезвычайного положения в Улан-Баторе в связи с беспорядками, происходящими в столице страны, – сообщает портал News.mn.

В свою очередь, как сообщает портал, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель СНБ, спикер парламента Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявили, что объявлять чрезвычайное положение необходимости нет.

Следует отметить, что согласно закону, глава Монголии после решения Хурала, должен издать указ об объявлении чрезвычайного положения по рекомендации Совета национальной безопасности (СНБ), который в свою очередь должен рассмотреть это предложение в течение 12 часов. Предложение об объявлении чрезвычайного положения было внесено в Совет национальной безопасности на заседании парламента.

Улан-Батор, Иван Бабурин

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