Вильнюс приготовил спецопросник для россиян и белорусов, желающих въехать в республику

Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте в понедельник, 5 декабря, заявила, что подготовлен и опубликован специальный «опросник» для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство в республике, – сообщают СМИ.

Гудзинскайте, в частности, сказала следующее: «Иностранец, желающий приехать в Литву и находиться здесь, заполняя анкету, должен быть чистосердечен и откровенен. Такое лицо обязано показать, что готово сотрудничать с государством, которое его принимает и позволяет ему оставаться на своей территории. Анкета будет дополнительным фильтром безопасности, позволяющим оперативнее установить иностранцев, которые из-за своей деятельности в прошлом или связями с недемократическими режимами могут создавать угрозу национальной безопасности Литвы».

«Если выяснится, что предоставленные иностранцем данные ложны или иная важная информация была утаена, это станет основанием немедленно аннулировать ранее выданный такому лицу документ», – подчеркнули в директор департамента миграции при МВД Литвы.

Следует отметить, что в сообщении на сайте литовского департамента миргации говорится следующее: «Гражданам России и Белоруссии, желающим получить вид на жительство в Литве или национальные визы, обязательно заполнить специальный опросник, а представленная в нем информация будет иметь решающее значение при принятии решений о пребывании таких лиц в стране».

Желающие получить литовскую визу россияне и белорусы старше 18 лет «должны будут дополнительно ответить на вопросы и представить информацию о своем образовании, предыдущем месте работы, службе в вооруженных силах, деловых связях, контактах с государственными институтами стран, не принадлежащих Евросоюзу и НАТО, а также изложить свой взгляд на... (спецоперацию) России в Украине», – сообщается также на сайте литовского миграционного ведомства.

Вильнюс, Иван Бабурин

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