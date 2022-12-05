МИД РФ: О передаче контроля над Запорожской АЭС не может быть и речи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 5 декабря, заявила, что ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля РФ не может быть речи, – сообщают СМИ.

Захарова, в частности, сказала: «Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией. Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС».

«Россия обсуждает возможные параметры декларации о создании зоны безопасности ЗАЭС с секретариатом МАГАТЭ, он пытается взаимодействовать с Киевом. Говорить, что согласие по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС близко, несвоевременно. Между Россией и Украиной нет никаких прямых переговоров по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», – сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства

Также Мария Захарова отметила, что Москве известно о желании директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси вновь посетить Россию, и в МИД РФ настроены его принять.

«Нам известно о желании Гросси вновь посетить Россию, и мы настроены принять его для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ. Однако конкретных договоренностей по срокам такого визита сейчас нет», – сказла российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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