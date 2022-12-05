Путин увеличил количество следователей в СК РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета РФ почти на тысячу человек.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе президента России о внесении изменений в указ от 14 января 2011 года «Вопросы деятельности Следственного комитета РФ», говорится, что штатная численность Следственного комитета (кроме военных следственных органов СК РФ) увеличена до 21 989 человек, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий следователей – до 20 734.

Таким образом, штатная численность СК увеличена на 863 должности следователей. Это связано с формированием состава Следкома в новых субъектах России.

Кроме того, сообщается, что «штатная численность военных следственных органов СК доведена до 2 566 человек», то есть, увеличена на 100 должностей военных следователей.

Москва, Иван Бабурин

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