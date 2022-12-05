Поляки продолжают требовать с немцев деньги за Вторую мировую войну

Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский во время встречи с жителями города Нова-Суль заявил, что Германия должна заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные в Польше во время Второй мировой войны, – сообщает в понедельник, 5 декабря, газета Do Rzeczy.

В ходе своего выступления Качиньский сказал: «Если бы с Германией поступили так, как и планировали после всех чудовищных преступлений, унижений и эксплуатации тех поляков, которым удалось выжить, то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населенной страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это был выбран такой путь. Они должны нам! Они должны платить!»

В свою очередь, в ФРГ считают, что усилившаяся в последнее время антигерманская риторика лидера PiS связана с предвыборной кампанией в парламент, о чем пишет немецкий новостной портал Tagesschau.

Следует напомнить, что власти Польши ранее заявили, что требуют от Германии 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, о чем в начале октября по линии МИД направили соответствующую ноту в ФРГ.

Со своей стороны, в руководстве Германии неоднократно заявляли, что оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от выплат в 1953 году нет, и что уже выплатили Польше достаточно крупные репарации.

Варшава, Иван Бабурин

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