Тбилиси окончательно отказал Киеву в предоставлении военной помощи

Руководитель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге во вторник, 6 декабря, заявил, что Тбилиси не может и не будет оказывать военную помощь Киеву, – сообщает ТАСС. Об этом сообщил журналистам.

В ходе общения с представителями СМИ Мдинарадзе сказал: «Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать, потому что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии».

Отметим, что ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой передать технику военного или двойного назначения.

Тбилиси, Иван Бабурин

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