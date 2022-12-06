Французские профсоюзы пригрозили национальной забастовкой в связи с повышением пенсионного возраста

Французские профсоюзные организации CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaries и FSU предупредили правительство страны об объявлении всеобщей забастовки в январе 2023 года в случае принятия пенсионной реформы, – сообщает во вторник, 6 декабря, французское издание Sud Ouest.

Как пишет газета, профсоюзные организации Франции «подтвердили свое несогласие с повышением установленного законом возраста выхода на пенсию, а также с любым увеличением срока уплаты пенсионных взносов».

«Вечером понедельника, 5 декабря, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaries и FSU выступили с заявлением, в котором предупредили правительство, что если оно останется непреклонным в своем проекте пенсионной реформы, то январь 2023 года начнется с массовых демонстраций и забастовок», – сообщает Sud Ouest.

Со своей стороны, представители движений студентов (Unef, Fage) и старшеклассников (VL, Fidl, MNL), поддержав профсоюзы, заявили следующее: «Молодежь, уже сильно пострадавшая от нестабильности, будет существенно затронута этим проектом».

Профсоюзные и молодежные организации Пятой республики заявили, что «готовы выступить единым фронтом, начиная с даты утверждения правительством «пенсионного законопроекта» в январе 2023 года, поскольку считают, что существующая распределительная пенсионная система жизнеспособна и не нуждается в реформировании.

Ранее французские СМИ писали, что, премьер-министр Франции Элизабет Борн подтвердила свое намерение повысить возраст выхода на пенсию, мотивируя это необходимостью сбалансирования пенсионной системы.

Париж, Иван Бабурин

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