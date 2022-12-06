Пугачева и Урсула фон дер Ляйен попали в топ-100 самых влиятельных женщин

Британская государственная теле-радиовещательная корпорация BBC во вторник, 6 декабря опубликовала список 100 самых влиятельных женщин года, в который вошли бывшая российская и советская певица Алла Пугачева, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американская певица Билли Айлиш, – сообщают СМИ.

Кроме Пугачевой и фон дер Ляйен в топ-100 BBC также попали, индийская актриса Приянка Чопра и венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас первая женщина на посту премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, адвокат Маин Аль-Обайди, которая работает в Союзе женщин Йемена и борец за права человека Лина Абу Акле.

Также в список самых влиятельных женщин были включены: основательница общественное феминистского движения «Me Too» Тарана Берк, активистка, ведущая борьбу за права коренного населения Бразилии, Алисе Патахо и американская актриса Сальма Блэр и другие.

Лондон, Иван Бабурин

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