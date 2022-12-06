Китай в ООН призвал к соблюдению прав военнопленных на Украине

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 декабря, заявил, что Китай призывает к полному соблюдению сторонами прав военнопленных на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвертой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Стороны должны неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право в отношении военнопленных. Китай приветствует неоднократные обмены военнопленными между Россией и Украиной и приглашение к продолжению таких обменов».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»