Медведев о своих сообщениях в телеграм-канале: Такую штуковину за меня никто не напишет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской ротой» во вторник, 6 декабря, заявил, что в своем телеграм-канале пишет посты исключительно сам, – сообщают СМИ.

Медведев, в частности, сказал: «У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?»

«Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», – добавил председатель партии «Единая Россия».

Кроме того, зампред российского Совбеза заявил, что если бы не стратегические ядерные силы, Россию порвали бы на части.

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить. Но тем не менее, государства, которые чувствуют давление на них, что делают – пытаются создать ядерное оружие. И как это ни жестко прозвучит, но в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам Альянсах, от принятия антироссийских решений. Так было, так есть и так будет», – заявил Дмитрий Медведев на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты».

Москва, Иван Бабурин

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