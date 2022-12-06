Небензя: Россия готова к переговорам для устранения причин начала СВО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 декабря, заявил, что Россия подтверждает готовность к переговорам для устранения причин, вынудивших ее начать специальную военную операцию на Украине

Во время своего выступления Небензя сказал: «В ходе прений по тематике украинского кризиса в Генеральной Ассамблее мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран – членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. Мы реагируем на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине. Эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»