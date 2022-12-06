Небензя, не желая слушать «желчное красноречие представителя киевского режима», покинул зал Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности во вторник, 6 декабря, в знак протеста перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы покинул зал, – сообщает РИА Новости.

Агентство пишет, что российский дипломат, перед тем как покинуть зал Совбеза ООН, заявил: «В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться».

«Это, как мы уже говорили, свидетельство «высокого» уровня украинской дипломатии», – отметил Небензя.

Следует напомнить, что ранее украинский дипломат Кислица разместил в своем микроблоге в Twitter комментарий о том, что «выслушивать представителя России является одной из самых ужасных его обязанностей», сопроводив сообщение своей фотографией в футболке с нецензурной бранью в адрес руководства России и с жестом с выставленным средним пальцем.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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