Небензя: Все цели СВО на Украине будут достигнуты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности во вторник, 6 декабря, заявил, что все цели специальной военной операции на Украине будут выполнены, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Все цели специальной военной операции, так или иначе, будут выполнены. Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное добрососедское государство, из которого не будет исходить угрозы для России, значит, эта цель будет достигнута путем военным».

«Ответственность же за то, что при этом из-за бездумных действий своих вассальных по отношению к Западу правителей страдает мирное население украинских городов, несут режим Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя. Это их выбор, не наш. Пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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