Представитель Госдепа потребовала от России вывести войска с Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман в Риме во время выступления на мероприятии, организованном итальянским университетом LUISS во вторник, 6 декабря, потребовала от России вывести войска с Украины, что станет самым быстрым способом решения конфликта, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказала: «Россия должна вывести все свои войска с Украины – и точка. Это самый быстрый способ решения конфликта. Страны Запада смогли помочь Украине в противостоянии Москве и Киев должен продержаться до конца».

«У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине», – заявила Венди Шерман.

Следует отметить, что американское издание Politico сообщает, что из-за ситуации на Украине минобороны США может не хватить оружия для сдерживания Китая в случае эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На восполнение оружейных запасов США потребуются долгие годы.

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»