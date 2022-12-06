Кулеба предъявил претензии Индии на индийском телеканале

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе интервью индийскому каналу NDTV во вторник, 6 декабря, выказал недовольство тем, что Индия резко увеличила закупки российской нефти, – сообщают СМИ.

В эфире NDTV глава украинской дипломатии заявил: «Почему Индия значительно увеличила закупку российской нефти? Потому что Россия предлагала очень привлекательные условия, низкие цены, хорошие контракты. Почему Россия предлагает низкие цены на свою нефть? Из-за войны, которую она развязала в Украине. А проблема – это поставка нефти на европейские рынки».

«Украина одинаково критически относится к любой стране мира, будь то в Европе, Азии или где-то еще, которая покупает российскую нефть в больших количествах. Если вы интегрируете этот элемент в свое мышление, то, конечно, ваша внешняя политика должна быть скорректирована в соответствии с расширением поддержки Украины», – сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу.

Нью-Дели, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»