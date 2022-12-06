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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 6 декабря 2022, 23:01 мск

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Переданные Польше комплексы ПВО Patriot на Украине размещены не будут

Фото: УНИАН

Министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вечером во вторник, 6 декабря, заявил, что американские комплексы ПВО Patriot на территории Украины размещены не будут, к чему ранее призывала Варшава, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава польского минобороны написал: «После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Размещение Patriot на западе Украины не повысит безопасность поляков и украинцев. Итак, приступаем к работе по размещению комплексов в Польше и подключению к нашей системе наведения».

Варшава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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