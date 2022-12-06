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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 6 декабря 2022, 23:35 мск

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Госдеп: США не подталкивают Украину к ударам по России

Нед Прайс Фото: novyny.org

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 6 декабря, заявил, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к ударам по территории России и не предоставляют вооружения такого типа, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь госдепа сказал: «Мы не предоставляли Украине вооружений для его применения на территории России. Мы четко дали понять, что это поставки оружия для оборонительных целей. Как ранее заявлял президент, мы не даем возможности Украине совершать удары за пределами ее территории. Вашингтон не подталкивает Киев к таким ударам».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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