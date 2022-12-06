Госдеп: США не подталкивают Украину к ударам по России

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 6 декабря, заявил, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к ударам по территории России и не предоставляют вооружения такого типа, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь госдепа сказал: «Мы не предоставляли Украине вооружений для его применения на территории России. Мы четко дали понять, что это поставки оружия для оборонительных целей. Как ранее заявлял президент, мы не даем возможности Украине совершать удары за пределами ее территории. Вашингтон не подталкивает Киев к таким ударам».

Вашингтон, Иван Бабурин

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