США готовы продать Польше танки Abrams

Министерство обороны США во вторник, 6 декабря, выпустило заявление, в котором говорится, что Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и оборудование к ним, – сообщают СМИ.

В заявлении Пентагона, в частности, говорится: «Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши основных боевых танков M1A1 Abrams и соответствующего оборудования оценочной стоимостью 3,75 миллиарда долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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