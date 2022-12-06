СМИ: США поощряют контрабанду нефти ради Евросоюза

США поощряет терроризм и контрабанду нефти, на которую на фоне энергетического кризиса и полагается Евросоюз, вводя потолок цен для России, – пишет портал Иносми со ссылкой на турецкое издание dikGAZETE.



Издание, в частности, сообщает, что после «арабской весны» Америка взяла под контроль нефтяные месторождения на Ближнем Востоке.

«Ливийский революционер Муаммар Каддафи, египетский президент Хосни Мубарак, тунисский лидер Зин аль-Абидин Бен Али и глава Йемена Али Абдалла Салех трагически погибли или отошли от власти в результате «арабской весны», инициированной американской разведкой. Сейчас здесь всю нефть контролирует США… Так, 1 декабря армия США вывезла 54 танкера с нефтью из северной Сирии на свои базы в северном Ираке. Ущерб, нанесенный незаконной деятельностью США в Сирии, превысил 100 миллиардов долларов», – говорится в публикации dikGAZETE.

«Теперь становится очевидным, почему ЕС, раздираемый энергокризисом, смог решиться на введение потолка цен на российскую нефть. Ведь Москва отказалась продавать черное золото по установленной цене. Запад надеется, что террористы, поддерживаемые США, обеспечат не только Украину оружием, но и Европу нефтью», – пишет автор dikGAZETE.

Анкара, Иван Бабурин

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