Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 8 декабря, заявил, что в связи с отказом Зеленского от переговоров Россия доделает свою работу.

В своем телеграм-канале Медевев написал: «Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы».

Москва, Иван Бабурин

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