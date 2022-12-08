Москва ведет переговоры с Киевом об обмене гражданских лиц

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с журналистами в четверг, 8 декабря, заявила, что ведет переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела, – сообщает РИА Новости.

В ходе общения с представителями СМИ Москалькова сказала: «Сегодня мы ведем разговор с Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, это не обмен, но взаимное возвращение... Сегодня с двух сторон есть понимание, что и там, и там есть лица, привлеченные к уголовной ответственности. Например, на Украине за пророссийские настроения. У нас есть большой список таких людей – это писатели, это телеведущие, это журналисты».

«Со своей стороны я тоже представлю список, в ком они (Украина,-прим.ред.)заинтересованы, чтобы они были гражданские, в отношении которых возбуждены уголовные дела и ведется процесс. По этому вопросу я готова обратиться в соответствующие органы», – сообщила российский омбудсмен.

Москва, Иван Бабурин

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