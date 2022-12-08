Евросоюз планирует ввести санкции против ведущих российских СМИ

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству в четверг, 8 декабря, заявил, что в новый пакет санкций ЕС против России попадет «много представителей российских СМИ».

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Многое зависит от того, как мы можем наказать тех, кто распространяет дезинформацию, как мы можем ввести против них санкции. Вчера в рамках предложения новых санкций я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне. Сейчас я работаю над горизонтальным режимом санкций за манипулирование гражданским сознанием. Решать будут страны ЕС, но я работаю, чтобы предложить такой санкционный режим»

В свою очередь, американское издание Politico пишет, что Евросоюз в рамках новых санкций намерен приостановить лицензии на трансляцию Первого канала, «России 1», НТВ / НТВ-Мир и телеканала РЕН.



Кроме того, по данным Politico, новые санкции могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическим и оборонным секторами.



Также предполагается, что будет расширен список подсанкционных товаров для авиационного и космического секторов, включая авиадвигатели и запчасти к ним.

«ЕС планирует также распространить санкции на ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы», – пишет издание.

Напомним, что накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций, в котором говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»