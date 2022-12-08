В ЕК заявили, что лишение телеканала «Дождь»* лицензии основано на оценке национальной безопасности

В Европейской комиссии в четверг, 8 декабря, заявили, что отзыв лицензии на вещание у телеканала «Дождь»* руководством Латвии является национальным решением, основанном на оценке национальной безопасности, – сообщает РИА Новости.

Представитель пресс-службы ЕК сказал агентству, что «решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь»* является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности... Существуют национальные процедуры для обжалования этого решения».

Напомним, что во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь»*, по причине «угрозы национальной безопасности и общественному порядку».

РИА Новости сообщает, что ранее в Европейской федерации журналистов (EFJ) и Международной федерации журналистов (IFJ) заявили, что «обеспокоены решением об аннулировании лицензии канала», а также, что «такой шаг нарушает европейские стандарты свободы СМИ».

*Организация признана в России иностранным агентом

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»