В США прокомментировали «необмен» своего шпиона на Виктора Бута

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в четверг, 8 декабря, заявил, что США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер, – сообщают СМИ.

В частности, Кирби сказал: «Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него (Уилана), основанных на шпионаже. Мы не могли решить с ним вопрос тем же путем, каким мы смогли действовать с (Тревором) Ридом и (Бриттни) Грайнер. Но это не означает, что США перестанут пытаться вернуть Уилана домой»

В свою очередь экс-советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон в своем микроблоге в Twitter так прокомментировал ситуацию с обменом Виктора Бута на американскую баскетболистку следующим образом: «Обмен заключенными Бут на Грайнер – это не сделка, это капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются».

Вашингтон, Иван Бабурин

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