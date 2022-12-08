Турция объяснила Финляндии, почему не согласовывает их вступление в НАТО

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с финским коллегой Антти Кайкконеном в четверг, 8 декабря, заявил, что Финляндия до сих пор оставляет курдским группировкам возможность вести активность на своей территории, – сообщает Associated Press

В ходе своего выступления Акар заявил: «Я сказал финской стороне, что нас тревожат террористические организации – Рабочая партия Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов (YPG) и продолжение их активности в Финляндии».

Со своей стороны финский министр обороны сказал, что «Финляндия привержена соглашению с Турцией и Швецией, по которому Хельсинки и Стокгольм обязуются заняться беспокоящими Анкару вопросами в сфере безопасности».

Напомним, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако процесс принятия в альянс столкнулся с противодействием со стороны Турции, которая обвинила Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, которые признаны Анкарой террористами.

На сегодняшний день ратифицировали вступление Финляндии в НАТО 28 из 30 стран-членов альянса, при этом, парламенты Венгрии и Турции документ пока не согласовывают.

Хельсинки, Иван Бабурин

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