В базе Госдумы появился текст закона, предусматривающего пожизненное лишение свободы за прохождение обучения диверсионной деятельности

Законопроект предусматривающий пожизненный срок за обучение диверсионной деятельности внесли на рассмотрение в Госдуму спикер Парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, а также лидеры КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев, а также и другие депутаты.

В тексте законопроекта, размещенного в базе данных Госдумы, в том числе, говорится: «Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих,– наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы».

Кроме того, в новом законе наказание вплоть до пожизненного лишения свободы предусмотрено за вооружение, подготовка или вовлечение лиц в диверсионную деятельность.

В тексте документа говорится: «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьей 281 (Уголовного кодекса), вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы».

Москва, Иван Бабурин

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