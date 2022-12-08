Госдеп США считает, что Швеция и Финляндия готовы к вступлению в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами в Госдепартаменте в четверг, 8 декабря, заявил, что администрация Соединенных Штатов уверена, что процесс официального вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет завершен в ближайшее время, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами Блинкен сказал: «Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии. Вооруженные силы Финляндии и Швеции без проблем взаимодействуют с силами альянса».

«Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после (прошедшего в июне, – примю.ред.) саммита НАТО в Мадриде. Обе страны предприняли существенные конкретные действия для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны нашего союзника Турции. Она подняла важные вопросы в сфере безопасности в процессе переговоров и этот процесс эффективно и продуктивно используется для решения этих беспокоящих вопросов», – заявил глава американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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