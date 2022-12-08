Американский минфин запросил у Конгресса еще более 14 миллиардов для поддержки киевского режима

Министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте (штат Техас) в четверг, 8 декабря, заявила, что ее ведомство запросило у Конгресса дополнительно $14,5 млрд. на прямую финансовую поддержку Украины, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, в ходе своего выступления Йеллен сказала: «США предоставили Украине $13 млрд прямой финансовой помощи в дополнение к военной помощи. Мы также запросили Конгресс предоставить дополнительно $14,5 млрд. для осуществления помощи в первые девять месяцев 2023 года»

Напомним, что ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине в 2023 году будет требоваться помощь в размере $3-5 млрд. ежемесячно.

Вашингтон, Иван Бабурин

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