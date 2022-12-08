В ООН отреагировали на обстрелы Донецка

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг, 8 декабря, заявил, что обстрелы Донецка 5-6 декабря привели к жертвам среди гражданских лиц, а также – к повреждению офисов гуманитарных организаций, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Дюжаррик сказал: «Наши коллеги-гуманитарии рассказали нам, что офисы как минимум двух гуманитарных неправительственных организаций пострадали во время обстрелов города Донецка в той части страны, которая в настоящее время находится под контролем России. Эти инциденты произошли в Донецке 5 и 6 декабря, одно из зданий было поражено дважды».

«Работники по оказанию помощи находились на месте и готовили пакеты помощи для раздачи, когда в зданиях произошел удар. Жертв внутри зданий не было, но в результате обстрелов снаружи, по меньшей мере, один мирный житель погиб и еще один был ранен. Наши коллеги подчеркивают, что согласно международному гуманитарному праву нападения никогда не должны быть направлены против гражданских лиц или гражданской инфраструктуры, и необходимо постоянно заботиться о том, чтобы их щадить», – заявил представитель генсека ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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