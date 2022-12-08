Захарова порекомендовала «садовнику» Боррелю не переносить свою деградацию на других

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 8 декабря, посоветовала главе евродипломатии Жозепу Боррелю не сравнивать «деградацию коллективного Запада» с другими народами.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин.



Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов. Напомню, как Министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров, Премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Черного, спикер Палаты представителей США вместо Украины славит Ухань, Президент США путает Камбоджу с Колумбией».

Напомним, что ранее Жозеп Боррель комментируя акцию жителей столицы Мали, вышедших с плакатами: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!» заявил, что люди в африканских странах не знают, где находится Донбасс и кто такой Путин.

Москва, Иван Бабурин

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