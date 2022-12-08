Трамп назвал «тупым позором» обмен Бута на баскетболистку

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг, 8 декабря, назвал «тупым позором» обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков , – сообщают СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Какой тупой и непатриотичный позор для США. Сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая в открытую ненавидит страну. Почему в сделку по обмену не был включен Пол Уилан?»

Напомним, ранее сегодня, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

Отметим, что перед выходом из российской колонии Бриттни Грайнер спросили, хочет ли она вернуться в России, на что баскетболистка утвердительно кивнула.

В видеоролике, распространенном в телеграмм-каналах, Грайнер спрашивают, приедет ли она сюда еще. В ответ баскетболистка молча кивает, на что женщина в форме говорит: «Да? Молодец, приезжай!»

Вашингтон, Иван Бабурин

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