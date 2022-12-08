США будут вводить санкции в ответ на аресты своих граждан за рубежом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 8 декабря, заявила, что администрация президента США ради воспрепятствования арестам американцев за рубежом, будет вводить санкции в отношении причастных к таким задержаниям, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома сказала: «Недавно администрация Байдена расширила инструментарий, который правительство США может использовать для того, чтобы решать проблему арестов граждан США за рубежом. В том числе за счет возможности создавать серьезные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям».

Вашингтон, Иван Бабурин

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