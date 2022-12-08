Тбилиси пригрозил грузинским наемникам на Украине лишением гражданства

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в четверг, 8 декабря, заявил, что Тбилиси может лишить гражданства грузинских наемников, которые воюют на стороне Украины, – сообщает SputnikGeorgia.



Ионатамишвили, в частности, сказал: «Тех, кто участвует в конфликте на Украине в украинской армии, в Грузии будут рассматривать как наемников». В свою очередь, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также подтвердил информацию о возможности лишения гражданства наемников.

Как отмечает SputnikGeorgia, ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что отправкой наемников на Украину занимаются представители оппозиции.

Тбилиси, Иван Бабурин

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