Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 ноября, заявил, что выдвижение киевским режимом в качестве условий для переговоров отход России из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей неприемлемо для Москвы, – сообщает «БелТА».

Лукашенко, в частности, сказал: «Если президент Украины Владимир Зеленский будет требовать от России покинуть указанные территории, то переговоров не будет. Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации».

«На всех наших встречах речь шла о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта на Украине. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить» – подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин Путин во время подписания договоров о присоединении новых регионов говорил, что Москва готова к переговорам, но сначала Киев должен «прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году».

«Статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, обсуждаться не будет», – подчеркнул президент России.

Минск, Иван Бабурин

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