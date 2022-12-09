Вашингтон наложил санкции на ряд физических и юридических лиц КНР

Минфин США в пятницу, 9 декабря, за причастность к нарушению прав человека в КНР добавил в свои санкционные списки двух физических лиц и ряд компаний Китая, – сообщает ТАСС.

В рамках Глобального акта Магнитского, предусматривающего введение санкций «за грубые нарушения прав человека» американским руководством в ограничительные списки были внесены Ли Чжэньюй и Синьжун Чжо, а также сети организаций, которые они контролируют, в том числе компании Dalian Ocean Fishing, Pingtan Marine Enterprise, сообщили в ведомстве.

«Санкции вводятся в отношении 157 судов под флагом КНР, которые связаны с попавшими под санкции компаниями», – заявили в министерстве финансов США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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